 

Мнение: Трансгендер без головы оказался красавицей-узбеком

19.06.2020, 11:05, Разное

“Едут к нам все эти мигранты-извращенцы, а потом возись с ними”.

Не давала мне покоя эта история. Мрачная очень. Опер Женя трубку не брал. Наконец взял сегодня.
– Женя, ну что там с трансгендером без головы?

Чувствую, он еще не проспался толком, пьяный и злой.

– А тебе зачем?! Ты же не репортерствуешь?

– Я любопытствую.

– Сегодня только раскрыли личность терпилы. Кто его так, не нашли пока.

Фото, видите, тоже трансгендер-узбек, принимает участие в конкурсе красоты. Говорят, похож был.

– Ну и…

Женя молчит. Потом и говорит эту фразу:
– Едут к нам эти мигранты-извращенцы, а потом возись с ними. Короче, узбек у себя в Средней Азии, понятное дело, с такими наклонностями не прижился. Приехал в Москву. Но друга близкого, милого его сердцу, нашел в Петербурге, откуда его тело и выловили из реки. Три года он тут торчал. С 20 до 23 лет, пока его не пришили. Проститутка.

– Кошмарная картина, – говорю.

– Ну почему же? Фотки ты его не видел. Красивая девушка. 23 года. Никогда бы не подумал. Сам бы решил, что баба. А его сотоварищ – из Хабаровского края Барановский. На два года старше убитого товарища, предпочитает называть себя Кассандрой. Он 4 года назад засветился уже в Петербурге. На него таджики напали. И ему пришлось спасаться в канале Грибоедова. Барановский на бабу не похож. На мужика с сиськами. Не скрывал, что зарабатывает на жизнь эскортом. Даже гордиться. На операцию типо копит. Это они все так. Этот житель Хатамжонов, которого распилили на части, – тоже эскортница.

– Так кто его убил-то?!

– А это я не знаю. В Питере разбираются. Но сначала убили. А потом отпиливали руки ноги и голову пилой, когда он уже был мертв. Повезло.

– Может, Кассандра?

– Точно не-е-ет. Сам перепуган. Он вообще всего боится.

Женя задумался, молчит.
– Кто-то мочит трансвеститов. Может, серийник завелся? Или приревновал клиент? Ты как думаешь?

– Клиент-серийник, – делаю смелое предположение.

– Ты чего, Андрей? Так не бывает.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3106

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / История монтауского проекта

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

20.04 / Дипломат Чижов рассказал о возможностях сотрудничества России с Европейским Союзом

08.05 / Почти пропавшие: Как неведомая сила заманивает людей в чащу леса

04.05 / Никита Михалков заподозрил Билла Гейтса в намерении массово чипировать население Земли

25.05 / Карантин на даче: МКБ подсчитал траты клиентов на заправках весной

01.06 / Мнение: Вот они, ваши хваленые либералы!

20.04 / «Последний день рождения отца пропустил из-за первой любви»: Доктор Мясников поделился историями из своей жизни

22.04 / Объявлена стоимость внедорожника Haval H5 для России

12.05 / Скандалы: Фантомная боль пражской весны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска