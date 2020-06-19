Мнение: Трансгендер без головы оказался красавицей-узбеком

19.06.2020, 11:05, Разное

“Едут к нам все эти мигранты-извращенцы, а потом возись с ними”.

Не давала мне покоя эта история. Мрачная очень. Опер Женя трубку не брал. Наконец взял сегодня.

– Женя, ну что там с трансгендером без головы?

Чувствую, он еще не проспался толком, пьяный и злой.

– А тебе зачем?! Ты же не репортерствуешь?

– Я любопытствую.

– Сегодня только раскрыли личность терпилы. Кто его так, не нашли пока.

Фото, видите, тоже трансгендер-узбек, принимает участие в конкурсе красоты. Говорят, похож был.

– Ну и…

Женя молчит. Потом и говорит эту фразу:

– Едут к нам эти мигранты-извращенцы, а потом возись с ними. Короче, узбек у себя в Средней Азии, понятное дело, с такими наклонностями не прижился. Приехал в Москву. Но друга близкого, милого его сердцу, нашел в Петербурге, откуда его тело и выловили из реки. Три года он тут торчал. С 20 до 23 лет, пока его не пришили. Проститутка.

– Кошмарная картина, – говорю.

– Ну почему же? Фотки ты его не видел. Красивая девушка. 23 года. Никогда бы не подумал. Сам бы решил, что баба. А его сотоварищ – из Хабаровского края Барановский. На два года старше убитого товарища, предпочитает называть себя Кассандрой. Он 4 года назад засветился уже в Петербурге. На него таджики напали. И ему пришлось спасаться в канале Грибоедова. Барановский на бабу не похож. На мужика с сиськами. Не скрывал, что зарабатывает на жизнь эскортом. Даже гордиться. На операцию типо копит. Это они все так. Этот житель Хатамжонов, которого распилили на части, – тоже эскортница.

– Так кто его убил-то?!

– А это я не знаю. В Питере разбираются. Но сначала убили. А потом отпиливали руки ноги и голову пилой, когда он уже был мертв. Повезло.

– Может, Кассандра?

– Точно не-е-ет. Сам перепуган. Он вообще всего боится.

Женя задумался, молчит.

– Кто-то мочит трансвеститов. Может, серийник завелся? Или приревновал клиент? Ты как думаешь?

– Клиент-серийник, – делаю смелое предположение.

– Ты чего, Андрей? Так не бывает.

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