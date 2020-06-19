Пикник на природе и хайкинг: жена Брюса Уиллиса отметила день рождения с Деми Мур и ее дочерьми

19.06.2020, 10:54, Разное

Жене “Крепкого орешка”, модели Эмме Хемминг-Уиллис, вчера исполнилось 42 года, и отметить это событие ей довелось в семейном кругу – причем в довольно широком. На празднике присутствовали не только сам Брюс Уиллис, их с Эммой дочери – 8-летняя Мэбел и 6-летняя Эвелин, но также и бывшая супруга Брюса Деми Мур и их старшая дочь – 31-летняя Румер. Эмма решила отказаться от масштабной вечерики и отметила старт своего личного нового года обычным пикником на лужайке возле особняка. Вместо столов и стульев на травке раскинули пледы и одеяла, разложили подушки, а в качестве подставки для праздничного торта – конечно же, со свечами – был использован обычный столик-поднос. Настроение добавляли и разноцветные колпаки, которые с удовольствием примерили все гости.

Это было по-настоящему счастливое празднование дня рождения для меня, – подписала фото Эмма.

Брюс Уиллис, Эмма Хемминг и Деми Мур Эмма с дочерьми

Пару снимков она опубликовала на странице в Instagram, а остальное показала в сторис. После пикника все семейство отправилось на длительную прогулку – хайкинг, так что за лишние килограммы после торта и других вкусностей можно было не волноваться.

Открытка от дочерей

Отметим, что часть прошедшего карантина Брюс и Эмма провели по отдельности, причем Брюс жил все это время в доме бывшей жены в Айдахо, а Эмма с дочерьми находилась в Лос-Анджелесе. Как так получилось? Ясность внесла Скаут Уиллис, которая приняла участие в записи подкаста Dopey:

Моя мачеха вместе с моими маленькими сестрами тоже должна была к нам присоединиться. Но младшая сестра, с которой никогда не говорили о том, что нельзя трогать медицинские иглы, нашла одну такую в парке. Она хотела проткнуть ею ботинок, но в итоге проткнула ногу. Так мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов и пойти к врачу. Мой отец приехал сюда раньше, а потом началось все это безумие с поездками и мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе. Знаете, это забавно проводить время с обоими родителями в доме, в котором ты вырос. Это прекрасное время, чтобы просто потусить с ними. Я очень рада, что могу сейчас быть вместе с семьей.

Напомним, у Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг двое детей: 8-летняя Мейбел и 6-летняя Эвелин. Пара состоит в браке с 2009 года. С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Уиллис был женат на Деми Мур. После развода они сохранили дружеские отношения. У них есть три дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 26-летняя Таллула.