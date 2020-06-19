Стелла Маккартни, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и другие гости Zoom-вечеринки Натальи Водяновой

19.06.2020, 10:54, Разное

Наталья Водянова и Михаил Зыгарь собрали друзей на закрытом онлайн-мероприятии, чтобы собрать средства на продолжение работы Фонда помощи детям и молодежи “Обнаженные сердца”. Онлайн-вечеринка при поддержке Ralph Lauren и Mercury прошла в цветочной тематике, и гости появились на экранах в венках из розовых роз и эвкалипта, а также с букетами пионов и жасмина, которые были заранее доставлены партнерами мероприятия.

Наталья Водянова (платье, Ralph Lauren) Тина Канделаки (украшения, Mercury) Ульяна Сергеенко Яна РудковскаяНесмотря на частичное снятие карантинных мер во многих странах, границы по-прежнему закрыты, и только виртуальное мероприятие помогло собрать друзей фонда из самых разных городов – Москвы, Парижа, Монте-Карло, Канн, Нью-Йорка, Лондона, Уфы и многих других. Участников мероприятия ждала увлекательная викторина, вопросы которой задавали Джанкарло Джамметти, Диана Фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни, Андрей Макаревич и Владимир Познер, выступления Сергея Шнурова, Валерия Сюткина и Глюк’oZы, зажигательный DJ-сет, а также виртуальная фотосессия от светских фотографов Германа Ларкина (total look Ralph Lauren) и Марины Крыловой, осуществленная через мобильное приложение CLOS app.

Стелла Маккартни Владимир Познер Сергей Шнуров Валерий Сюткин Андрей Макаревич Джанкарло ДжамметтиНа благотворительном аукционе были представлены уникальные лоты, среди которых: серьги-цветы из коллекции Mercury, созданные по мотивам короны Мисс Россия, которую в 2018 году представила компания; приглашение на теннисный турнир Уимблдон 2021 года на два лица в VIP ложу Ralph Lauren; сумка ручной работы из экзотической кожи, созданная к 50-летию дома Ralph Lauren; посещение теннисного турнира Ролан Гаррос в VIP-зоне; подписанный принт японского художника Такаси Мураками; оформление ужина под личным руководством арт-директора Dior MAISON Корделии де Кастеллан. Самым дорогим лотом аукциона стали серьги Mercury из коллекции, созданной по мотивам короны Мисс Россия.

Общими усилиями партнеров и гостей, в числе которых оказались Тина Канделаки, Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко, Наталья Чистякова-Ионова, Светлана Кузнецова, Ольга Карпуть, Лара Лието, Оксана Бондаренко, Артем Королев, Наталья Туровникова, было собрано более 12 миллионов рублей на программы помощи детям и молодым людям с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, которых поддерживает Фонд “Обнаженные сердца”.

Александр Цыпкин Лара Лието Михаил Зыгарь Светлана Кузнецова Оксана Бондаренко Наталья Туровникова Ольга Карпуть Мария Богданович (total look, Ralph Lauren, украшения, Mercury) Артем Королев Герман Ларкин