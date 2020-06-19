Стелла Маккартни, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и другие гости Zoom-вечеринки Натальи Водяновой
19.06.2020, 10:54, Разное
Наталья Водянова и Михаил Зыгарь собрали друзей на закрытом онлайн-мероприятии, чтобы собрать средства на продолжение работы Фонда помощи детям и молодежи “Обнаженные сердца”. Онлайн-вечеринка при поддержке Ralph Lauren и Mercury прошла в цветочной тематике, и гости появились на экранах в венках из розовых роз и эвкалипта, а также с букетами пионов и жасмина, которые были заранее доставлены партнерами мероприятия.
Наталья Водянова (платье, Ralph Lauren)Тина Канделаки (украшения, Mercury)Ульяна СергеенкоЯна РудковскаяНесмотря на частичное снятие карантинных мер во многих странах, границы по-прежнему закрыты, и только виртуальное мероприятие помогло собрать друзей фонда из самых разных городов – Москвы, Парижа, Монте-Карло, Канн, Нью-Йорка, Лондона, Уфы и многих других. Участников мероприятия ждала увлекательная викторина, вопросы которой задавали Джанкарло Джамметти, Диана Фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни, Андрей Макаревич и Владимир Познер, выступления Сергея Шнурова, Валерия Сюткина и Глюк’oZы, зажигательный DJ-сет, а также виртуальная фотосессия от светских фотографов Германа Ларкина (total look Ralph Lauren) и Марины Крыловой, осуществленная через мобильное приложение CLOS app.
Стелла МаккартниВладимир ПознерСергей ШнуровВалерий СюткинАндрей МакаревичДжанкарло ДжамметтиНа благотворительном аукционе были представлены уникальные лоты, среди которых: серьги-цветы из коллекции Mercury, созданные по мотивам короны Мисс Россия, которую в 2018 году представила компания; приглашение на теннисный турнир Уимблдон 2021 года на два лица в VIP ложу Ralph Lauren; сумка ручной работы из экзотической кожи, созданная к 50-летию дома Ralph Lauren; посещение теннисного турнира Ролан Гаррос в VIP-зоне; подписанный принт японского художника Такаси Мураками; оформление ужина под личным руководством арт-директора Dior MAISON Корделии де Кастеллан. Самым дорогим лотом аукциона стали серьги Mercury из коллекции, созданной по мотивам короны Мисс Россия.
Общими усилиями партнеров и гостей, в числе которых оказались Тина Канделаки, Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко, Наталья Чистякова-Ионова, Светлана Кузнецова, Ольга Карпуть, Лара Лието, Оксана Бондаренко, Артем Королев, Наталья Туровникова, было собрано более 12 миллионов рублей на программы помощи детям и молодым людям с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, которых поддерживает Фонд “Обнаженные сердца”.
Александр ЦыпкинЛара ЛиетоМихаил Зыгарь Светлана КузнецоваОксана БондаренкоНаталья ТуровниковаОльга КарпутьМария Богданович (total look, Ralph Lauren, украшения, Mercury)Артем КоролевГерман Ларкин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет