 

Помпео назвал Болтона «предателем»

19.06.2020, 10:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «предателем» бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который в своей книге обвиняет президента Дональда Трампа в многочисленных нарушениях и называет его непригодным для роли главы государства.

«Это и печально, и опасно, что последней публичной ролью Джона Болтона стала роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив священные доверительные отношения с народом», – отметил Помпео, пополнив череду союзников Трампа, которые выступили с критикой в адрес Болтона.

В заявлении под заголовком «Я тоже там был» госсекретарь отметил, что не читал книгу Болтона целиком, но, ознакомившись с опубликованными отрывками, сделал вывод, что «Джон Болтон распространяет ложь, извращенную полуправду и откровенную неправду».



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