Хангошвили в Германии, Скрипали в Великобритании, Гебрев в Болгарии…

19.06.2020, 10:54, Новости дня

Скандал в связи с заявлением германской прокуратуры о ее подозрениях в том, что убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине совершено гражданином РФ по распоряжению российских властей, разрастается.

Посол России в Германии этому поводу накануне был вызван в германский МИД. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил Москве санкциями.

Напомним, Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен, когда шел в мечеть. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

По сообщениям СМИ, что киллер имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

Между тем мотив резонансного преступления по-прежнему до конца не ясен, сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов. На его взгляд, понять, зачем это потребовалось Кремлю, мешает обилие противоречивых вводных.

«Известно много примеров, когда российские спецслужбы убивали чеченцев за рубежом, – добавил он. – В одних случаях это были действительно исламские боевики, в других случаях они не имели никакого отношения к исламскому подполью, зато имели отношение к русско-грузинской войне. Биография Хангошвили не дает тут никаких подсказок. В конце концов, он мог начать сотрудничать с западными спецслужбами, находясь в Берлине.

Вместе с тем журналист исключает тот мотив, который озвучивал Путин – о якобы причастности Хангошвили к терактам в Москве. «Потому что, если бы у России действительно были доказательства этого, они бы давно передали их немцам, и те сами бы выдали бывшего боевика, – пояснил он. – Однако, несмотря на то, что некая переписка между спецслужбами двух стран велась, никаких фактов Москва так и не предоставила. Об этом официально заявляли немецкие власти, а со стороны российских опровержений не последовало».

Возможно, Хангошвили включили в «список смертников», который составлен в ФСБ, и просто подошел его черед, предположил Роман Доброхотов. Как ему представляется, сейчас многое будет зависеть от реакции немецких властей.

«Они перевели дело на политический уровень, хотя на это им и потребовался целый год. Теперь у них обратного хода нет. Судя по всему, Германия будет предъявлять какие-то претензии, требования к Кремлю. Но насколько жесткую линию будет проводить Берлин, пока непонятно. Если там ограничатся только протестами, то такие убийства могут повторяться вновь и вновь. Потому что для Кремля, как мы видим, сейчас репутация уже особой роли не играет».

Только жесткие политические меры и солидарная реакция Запада могут изменить ситуацию, резюмировал шеф-редактор интернет-издания Insider.

В Кремле давно перестали принимать в расчет возможные последствия от той или иной авантюры, считает экс-депутат Госдумы, генерал-майор КГБ Алексей Кондауров. По его мнению, там не боятся ни возмущения мировой общественности, ни санкций в их нынешнем виде.

«А те последствия, которые все же наступают, их особенно не пугают, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Потому что за те же санкции расплачиваются в основном простые люди. Поэтому, в частности, стал возможен Крым с Донбассом. А остальное, с точки зрения кремлевских стратегов, сущие мелочи».

Подобных убийств, совершенных за границей разного рода наймитами, было уже немало, и никто-то из высшего эшелона российской власти не стал по этой причине нерукопожатным, а Трамп даже предложил вернуть Россию в состав расширенной «Большой восьмерки», констатировал Алексей Кондауров: «Кажется, в Москве рассуждают примерно так: если саудитам можно уничтожать политических соперников, не гнушаясь ничем, то чем мы хуже? Мы великая держава, с ядерным оружием».

Эксцессы на этом не закончатся, поскольку установку карать предателей за рубежом никто не отменял, полагает отставной генерал КГБ. С его точки зрения, это лишний раз подтверждает недавний арест в Грузии наемного убийцы, засланного из России.

В то же время Алексей Кондауров выразил сомнение, что убийство в Берлине повлечет серьезные неприятности для Кремля: «Если бы немцы перестали покупать российский газ – это одно, но они же делают все, чтобы достроить «Северный поток-2» и кроют на чем свет стоит Трампа за то, что тот пытается не допустить строительство газопровода. Какие уж тут реальные санкции».

Все это словесная эквилибристика с обеих сторон, заключил он.