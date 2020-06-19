Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты

19.06.2020, 10:53, Новости дня

Лидия Михеева на первом пленарном заседании нового состава Общественной палаты РФ в очередной раз выбрана секретарем ОП, полномочия нового состава под ее руководством продлятся до 2023 года.

«Совет старейшин выработал предложение по кандидатуре секретаря Общественной палаты и предлагает на эту должность Михееву Лидию Юрьевну. Лидия Юрьевна была секретарем шестого состава. И совет старейшин предлагает ее кандидатуру на седьмой состав», – сообщил член Общественной палаты, председательствующий пленарного заседания ОП Вячеслав Бочаров.

Против Михеевой не проголосовал никто, один воздержался, остальные члены нового состава проголосовали «за», передает РИА «Новости».

«Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве», – сказала Михеева после избрания, передает ТАСС.

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Лидия Михеева родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Во время выборов президента РФ в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина. Впервые была избрана на пост секретаря ОП РФ 9 декабря прошлого года.

Седьмой состав ОП РФ был сформирован 16 июня: 40 членов палаты утверждены указом президента Владимира Путина, 84 члена избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций вошли в состав палаты по конкурсу. Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности, в том числе по новому направлению «Развитие института независимого общественного наблюдения».

В новый состав Общественной палаты вошла и Мария Бутина, которая планирует защищать интересы соотечественников, оказавшихся за рубежом в беде из-за плохого отношения властей западных стран к россиянам. «Уровень русофобии на Западе существенно вырос и наше общество начало осознавать важность этой проблемы. И именно этим я объясняю тот факт, что меня избрали в новый состав палаты», – сообщила она газете ВЗГЛЯД.

Бутина планирует взяться за координацию усилий официальных органов, НКО и прессы для поддержки таких соотечественников, а Общественную палату она считает «идеальной» площадке для такой деятельности. «Я уже занималась этим в Экспертном совете при уполномоченном по правам человека при президенте, но Общественная палата дает мне возможность вывести эту работу на новый уровень», – сказала она, пояснив, что имеет в виду не только громкие истории Виктора Бута, Константина Ярошенко, Богданы Осиповой, сидящих в американских тюрьмах, но и других менее известных заключенных.

Напомним, российский предприниматель и общественный активист Мария Бутина получила мировую известность после своего ареста в Вашингтоне летом 2018 года – по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. После отбытия части тюремного срока и депортации Бутина вернулась на Родину осенью прошлого года.

Общественница уверена, что ее личный тюремный опыт поможет ей в этой работе. «Слышу много обвинений в бездействии, например, в адрес нашего МИДа, но теперь я гораздо лучше представляю, что объективно могут сделать наши дипломаты, а чего не могут», – сообщила Бутина.

Впрочем, в ближайшие дни, новый член ОП намерена заняться, по ее словам, подготовкой к голосованию по поправкам к Конституции. «Живущие за рубежом наши граждане должны быть осведомлены о способах голосования и иметь к нему доступ, – отметила она. – Ведь в поправках впервые появляется само понятие «соотечественников» как части нашего общества, русского мира, несмотря на то, что они находятся сейчас вдали от Родины».

Кроме того, Бутина надеется, что Общественная палата в ближайшее время будет восстанавливать в стране уровень гражданской активности, который был снижен в условиях пандемии коронавируса. «Кстати, количество волонтеров и молодежных представителей в этом составе палаты заметно возросло», – констатировала она. Бутина рассчитывает на успешные переговоры с чиновниками по расширению грантовой поддержки волонтерских организаций. По ее мнению, волонтеры, которые помогали врачам и уязвимым слоям населения, сыграли «выдающуюся» роль во время пандемии.

В свою очередь руководитель Ассоциации генетической безопасности, эколог Елена Шаройкина, которая прошла в состав ОП по квоте от некоммерческих общественных организаций (НКО), считает, что обновленная Общественная палата должна стать площадкой для активного выступления социально ориентированных НКО, пострадавших во время коронавируса.

«В частности, за время пандемии НКО стали получать намного меньше пожертвований. Но палата для того и создавалась, чтобы общественники-активисты были услышаны. И здесь важна роль прессы. Если журналисты начнут больше рассказывать о деятельности активистов и о том, что происходит на площадке ОП, наш собственный результат станет эффективнее», – сказала газете ВЗГЛЯД эколог. Она выразила надежду на то, что уровень поддержки наших НКО, в том числе и финансовой, скоро вернется на прежний уровень.

«Вообще же Общественная палата призвана быть мостиком для коммуникации между государством и обществом. Свою роль я вижу в налаживании такой коммуникации, планирую работать таким «переводчиком»», – уточнила Шаройкина.

«Я много лет занимаюсь вопросами общественного контроля, экологии, биологической безопасности. В этой области остается много нерешенных проблем, которые государство не всегда замечает, – посетовала Шаройкина. – Чиновникам тут нужно работать вместе с НКО. Только такая консолидированная работа станет большим вкладом в устойчивое развитие России», – отметила эколог. «В последние годы Общественной палате удавалось демонстрировать свою эффективность, палата значительно активизировалась. Задача нового состава – эту функцию и дальше укреплять», – подытожила Шаройкина.