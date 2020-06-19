 

«Три В»: Звезда «Сватов» Федор Добронравов снялся со своими внучками

19.06.2020, 10:53, Разное

В микроблоге Instagram в фанатском аккаунте сериала «Сваты» появился снимок, на котором актер Федор Добронравов запечатлен со своими внучками. Имена всех девочек начинаются на букву «В»: Василиса, Вероника и Варвара.
Актер предстал в очень интересном образе – в старинной рубашке с густой бородой, а в руках у него был козленок. Внучки обступили своего звездного дедушку со всем сторон. Кадр вызвал умиление и слезы у поклонников сериала «Сваты».

Федор Добронравов много лет счастлив со своей супругой Ириной, с которой он учился в одной школе. Она работала воспитателем в детсаду и подарила супругу двоих сыновей. Иван и Виктор пошли по стопам своего знаменного отца и также выбрали творческую профессию. У старшего сына две дочери – Василиса и Варвара, а у младшего – двухлетняя Вероника.

Фанаты «Сватов» с нетерпением ждут продолжения сериала. Седьмой сезон должны были снимать в Белоруссии в мае, но процесс пришлось перенести из-за карантина.



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