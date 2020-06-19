 

Эксперты назвали 7 продуктов, которые не нужно разогревать в микроволновке

19.06.2020, 10:53, Разное

Эксперты в области правильного питания рассказали о способах подготовки максимально полезной пищи. Специалисты назвали 7 продуктов, которые не нужно разогревать с помощью микроволновки.
Как оказалось, не все блюда подходят для разогрева перед употреблением, поскольку это может ухудшить их вкус, сократить количество витаминов и микроэлементов, и даже навредить здоровью. Так, не стоит использовать микроволновую печь в случае с сельдереем, шпинатом и свеклой. Многие овощи содержат нитраты, которые при повышенных температурах становятся токсичными и в ряде случаев способны вызвать даже онкологию.

Приготовленные грибы лучше употреблять сразу, а не оставлять на потом, поскольку эти дары природы быстро теряют свои полезные свойства. Пюре или другие блюда из картофеля необходимо хранить в холодильнике. Разогревать такую еду следует не в микроволновке, а в обычной духовке или на плите.

Также не стоит отправлять в СВЧ-печь и яйца. Выделяемые при разогреве токсины мешают пищеварению и вызывают тяжесть в желудке. Также не нуждается в разогреве в микроволновке куриное мясо, так как повторный разогрев меняет его белковую структуру. В случае невозможности подготовить блюдо иным способом, нужно следить за равномерным прогревом.



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