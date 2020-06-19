Мнение: Мы богема! Я артист!

19.06.2020, 10:42, Разное

Прекрасное самораскрытие от Домогарова.

Я понимаю что НАВЛЕКУ НА СЕБЯ ГНЕВ Но , КЛЯНУСЬ, у меня теперь НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ перед вами, давать КОНЦЕРТЫ., НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ

Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишей- лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людей» и это ужасно что произошло,МИША – ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД!

И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие – не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами – ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы – которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?! Я завтра опубликую ТЕКСТ ИЗ ПЬЕСЫ «ГЕНРИ И ЭЛЕН»., где ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕНРИ ИВЛИНГ( это имя ничего вам не говорит, нужно книги читать) , понимаем что только «богема» их читает и «актеришки», которым пора пойти ПОРАБОТАТЬ. Я готов ВЗЯТЬ ЛЮБОГО ИЗ ЧИТАЮШИХ ЭТОТ ТЕКСТ И ВЫПУСТИТЬ ЕГО НА СЦЕНУ ТАК вот как он описывает зрителя…

Те кто был на первых двух спектаклях – наверное помнит с КАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ ГЕНРИ ИРВИНГ ОБРАЩАЛСЯ К ВАМ ЗРИТЕЛЬ!!!!!

У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ!

Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ – на мои спектакли.

Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ – Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ

https://www.instagram.com/p/CBjy72FnPhN/ – цинк

Ненавидел, но продолжал выходить на сцену. Не в этом ли причина увядания отечественной богемы? Ненависть к тем, ради кого собственно и существует культурная жизнь. Не тот народ, не тот зритель.

Не в этом ли одна из причин кризиса культурной жизни? С такими то замечательными творцами?

Ну а негодяйское общество, подло скрывающееся за аватарами в социальных сетях, просто захотело (ну а почему нет?) увидеть, что представителя увядающей богемной тусовки будут судить как всех, а не как особенного творца, которому можно то, чего другим нельзя. Такое вот банальное и приземленное желание равенства перед законом, даже в чем-то наивное, в стиле: "А вдруг справедливость существует и если Серебренникова отпустили, то вот этого не отпустят?"

А вот это уже покушение на самоприсвоенный статус "не такого как все" и черни или "людям" такое простить никак нельзя – даже высказанное вслух желание, уже крамола в глазах творца.

Поэтому вот вам смешное фи от Домогарова, которое вызывает не гнев, как ему наверное хотелось бы, а лишь улыбку.

Просто интересно, многие ли из тех, кого осуждает Домогаров, нажравшись водки и обдолбавшись наркотой сели за руль и убили человека? Признавайтесь, "люди", у кого такое было?

Интересно, а когда Домогаров перечисляет список пригрешений, это с кого он пишет – с себя или с Ефремова, или так, софистический абстракционизм?

Но это так, юмористические риторические вопросы.

В общем, такие заявления можно только приветствовать, всегда приятно знать, что "богема" думает о зрителе и о "людях" на самом деле, вместо какого-нибудь лицемерного "Я работаю ради зрителя" или "Главный в театре – зритель".

Так что, спасибо Домогарову за честность. Вот взял и сразу все пояснил насчет богемы. Всем бы так.