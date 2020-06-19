Умер подавший в суд на Путина бывший губернатор

19.06.2020, 10:37, Разное

Умер бывший губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев, передает сайт VSE42.RU со ссылкой на врио главы региона Олега Николаева. Ему было 58 лет. Экс-чиновник лежал в одной из клиник Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией.

Имя Михаила Игнатьева прогремела на всю страну после того, как на церемонии вручения новых автомобилей экстренных служб он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от служебного транспорта. Позже президент России Владимир Путин освободил скандального главу региона от должности. Экс-губернатор подал на российского лидера в суд, чтобы оспорить это решение. Вскоре после этого в СМИ появилась информация о его госпитализации.