 

Умер подавший в суд на Путина бывший губернатор

19.06.2020, 10:37, Разное

Умер бывший губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев, передает сайт VSE42.RU со ссылкой на врио главы региона Олега Николаева. Ему было 58 лет. Экс-чиновник лежал в одной из клиник Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией.

Имя Михаила Игнатьева прогремела на всю страну после того, как на церемонии вручения новых автомобилей экстренных служб он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от служебного транспорта. Позже президент России Владимир Путин освободил скандального главу региона от должности. Экс-губернатор подал на российского лидера в суд, чтобы оспорить это решение. Вскоре после этого в СМИ появилась информация о его госпитализации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / В Samsung готовят к выпуску новую версию складного Galaxy Z Flip с 5G

13.05 / “Он начал душить меня”: Марат Башаров впервые поднял руку на Елизавету Шевыркову во время беременности

07.06 / Мнение: Антикоронавирусные ботинки, плато эпидемии в России и отмена ограничений в США

11.04 / Обнаженная Анна Семенович показала дезинфекцию тела в ванной после выхода на улицу

11.04 / Актер из “Гарри Поттера” впервые станет отцом

18.04 / Звезда фильма “Союз спасения” вышла на связь после слухов о заражении коронавирусом

21.05 / Юлия Барановская отметилась на съемках «Модного приговора» в лавандовых брюках-дудочках

18.06 / Тренировка для Бэтмена: Роберт Паттинсон рассказал о том, как готовится к роли супергероя

08.05 / “Она бы давно меня убила”: Иван Янковский рассказал о работе с Марией Шукшиной

13.06 / Мнение: О комментариях и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска