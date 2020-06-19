Премьер-министр Казахстана вылечился от COVID-19. В стране зарегистрировали 1 252 случая коронавируса

19.06.2020, 10:36, Новости дня

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вылечился от коронавирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции, сообщила пресс-служба правительства.

“По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отрицательный результат анализа на COVID-19 получили находившиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. “В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме”, – отметили в пресс-службе.

В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.

В минувшее воскресенье стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Елжан Биртанов, он находится в госпитале. Позднее стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. На самоизоляции до сих пор остаются аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

18 июня стало известно, что коронавирусной инфекцией заболел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным казахстанских властей на 19 июня, за минувшие сутки в стране подтверждены 1 252 случая заражения коронавирусом, из которых 474 приходятся на инфицированных с клиническими проявлениями COVID-19, 778 – на так называемых бессимптомных носителей.

Всего в стране 16 351 инфицированных, в эту статистику не включены 7 609 “бессимптомных носителей” вируса. От COVID-19 умерли 105 человек.

С 3 июня Минздрав ведет отдельный подсчет заразившихся, у которых нет внешних проявлений заболевания. Некоторые эксперты считают этот подход попыткой занизить цифры и говорят, что такая методология подсчета искажает общую картину заболеваемости.

Как сообщает казахская служба Радио Свобода/Радио Азаттык, в двух наиболее пострадавших городах – Нур-Султане и Алматы – накануне сразу две частные лаборатории объявили о приостанавке ПЦР-тестирования на коронавирус, сославшись на “профилактические работы” и планы по “расширению”. Представители управлений здравоохранения в Алматы и Нур-Султане ранее заявляли, что в этих городах больницы для пациентов с COVID-19 заполнены на 95 и 90 процентов соответственно.