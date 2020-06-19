 

В России коронавирусной инфекцией болеют около 570 тысяч человек, число жертв – почти 8 тысяч

19.06.2020, 10:36, Новости дня

По данным на 19 июня, за сутки в России официально зарегистрировали еще 7 972 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число заражений в стране с начала пандемии превысило 569 тысяч.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве – 1 136, Московской области – 646, Ханты-Мансийском АО – 259, Свердловской области – 254, Санкт-Петербурге – 228, Нижегородской области – 219 и Воронежской области – 203.

Также за последние сутки зафиксирован еще 181 летальный исход. Число жертв коронавируса в России, по официальным данным, – 7 841. За сутки выздоровели 10 443 человека, общее число выздоровевших – 324 406 человек.

В Китае за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из них 25 случаев зафиксированы в Пекине. Смертельных исходов нет.

Новую вспышку COVID-19 в Китае связывают с крупным пекинским рынком Синьфади. В районе Фэнтай, где расположен рынок, введен “режим военного времени”, в микрорайонах вблизи рынка действуют жесткие карантинные меры. Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение между столицей и другими китайскими городами. 

 

 



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