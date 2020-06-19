Компания Chery анонсировала новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro для России

19.06.2020, 10:30, Новости дня

Китайская компания Chery запланирована на осень старт продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro на рынке России.

В частности, автомобиль окажется на одну ступень ниже, чем флагманский паркетник Chery Tiggo 8. Разработчикам удалось существенно модернизировать внешний вид, придав кроссоверу более агрессивные черты. Так, новинка имеет стильную головную оптику, модернизированную решетку радиатора, хромированные вставки на бамперах и другие отличительные элементы. По салону следует выделить цифровую панель приборов, современный мультимедийный комплекс, а также новый блок климат-контроля.

Вместе с тем производитель пока умалчивает подробности, связанные с техническими параметрами и производительностью обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, а также его стоимость.