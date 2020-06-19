Рассекретили обновленный пикап Chevrolet Colorado

19.06.2020, 10:30, Новости дня

Официально представили обновленную модель Chevrolet Colorado, которая существенно отличается по дизайну и производительности от предшественника.

В частности, экспертами установлено, что по внешнему виду изменения на модели коснулись бамперов, светодиодной оптики, противотуманных фар, увеличенных воздуховодов, а также решетки радиатора. Кроме того, разработчики Chevrolet Colorado пока не называют технические параметры транспортного средства, а также его ценник. Вместе с тем специалисты прогнозируют, что в стартовой комплектации минимальный ценник составит от 26,3 тысяч долларов.

Кроме того, серийный выпуск новинки Chevrolet Colorado может начаться уже в следующем месяце, когда и будут известны остальные параметры автомобиля. Предполагается, что под капотом модели применят 7-литровый двигатель, его мощность пока не прогнозируется экспертами.