Сбербанк ввел комиссию для переводов через банкоматы

19.06.2020, 10:30, Новости дня

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы – теперь за перечисление любой суммы с их помощью владельцам карт придется платить 1%.

В отделении Сбербанка подтвердили, что с начала лета все переводы через банкомат между картами стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тыс. рублей бесплатных переводов на них теперь не распространяется, передает «Коммерсант».

В марте зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила о планах изменения системы тарификации денежных переводов между физлицами. Она утверждала, что сумма переводов до 50 тыс. рублей в месяц останется бесплатной.

Этот шаг стал ответом на принятие закона о «банковском роуминге», который требует от банков сделать единые комиссии для переводов как внутри региона, так и из региона в регион.

Новые тарифы Сбербанка, о которых объявила Кирсанова, были развернуты поэтапно на все регионы с начала апреля по начало июня. Предполагалось, что переводы через «Сбербанк Онлайн», «СМС-банк» и банкоматы будут бесплатными до суммы 50 тыс. рублей в месяц.

Теперь же тарифная политика снова изменилась. В пресс-службе банка пояснили, что со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций».

Там добавили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

В крупных банках, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и других, внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат.

По данным Банка России, в 2019 году объем переводов денежных средств в рамках платежных систем составил 56,7 трлн рублей, 47,2% из которых пришлось на Сбербанк.

С учетом прежней оценки главы Сбербанка Германа Грефа, что 95% переводов проводились бесплатно, доход по минувшему году у банка мог составить 13,4 млрд руб. Если в 2020 году объем переводов останется неизменным, то только на переводах через банкоматы (с учетом однопроцентной доли, приходящейся на них) до конца года банк сможет заработать более 1,5 млрд руб.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский предположил, что после отмены так называемого банковского роуминга Сбербанк мог решить компенсировать этими комиссиями выпадающие доходы: «Не исключено, что и в дальнейшем замещение выпадающих доходов будет реализовываться также через введение других комиссий».

Вместе с тем в СБП, в которую в конце мая вступил Сбербанк, бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц – этот тариф установлен Банком России. Переводы внутри банка не могут идти через СБП, таким образом, на данный момент клиентам Сбербанка выгоднее переводить деньги в другие банки и пользоваться СБП даже в случае перевода крупных сумм. Комиссия при переводе через СБП сверх лимита составляет 0,5%, в то время как без нее перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1-1,5%.

Схожие комиссии и при переводах внутри банка: 1% – через онлайн, СМС (свыше 50 тыс. рублей) и банкомат (для любой суммы), 1,5% – через отделение банка (минимум 30 рублей).

При этом переводы через банкоматы актуальны в первую очередь для не слишком состоятельной категории клиентов, подчеркивают правозащитники. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что «зачастую эти граждане не могут себе позволить не то что компьютер с доступом в интернет, но даже недорогой смартфон, в который можно было бы установить приложение банка».

По ее словам, «для беднейших слоев населения многих регионов переводы через банкомат порой одна из важнейших финансовых услуг, и вынуждать их оплачивать ее просто безнравственно».

Напомним, «банковский роуминг» отменили в РФ 14 июня.