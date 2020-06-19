 

Женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре в Москве

19.06.2020, 10:30, Новости дня

Женщину задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в ходе пьяной ссоры на юге Москве, сообщила старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 19 июня вблизи станции метро «Царицыно» 41-летняя женщина в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанесла несколько ударов ножом своему сожителю, после чего причинила множественные ножевые ранения его знакомому, сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что один из них скончался на месте, другой умер в больнице.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметила представитель СК.

Возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее житель Омска во дворе многоэтажки с двумя ножами напал на таксиста и зарезал его на глазах у очевидцев, причиной нападения стала измена супруги. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / В России впервые со 2 мая за сутки выявили меньше 10 тысяч заразившихся коронавирусом

15.04 / Страны G20 выделят на помощь уязвимым странам более 200 млрд долларов

22.04 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

25.05 / В электричках рекомендовано запретить торговлю и выступления музыкантов

29.04 / Раскрыт размер зарплат российских космонавтов

04.06 / В Польше заявили о разрушении образа США как центра Западной цивилизации

03.06 / Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня

18.06 / На Украине зафиксировали антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией

10.06 / Эксперт: Президент очень правильно расставил акценты развития IT-сферы

15.05 / Для доставки россиян из-за рубежа запланированы более 20 рейсов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска