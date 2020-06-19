 

Полицейские задержали жителей Черняховска, промышлявших поддельными купюрами

19.06.2020, 10:27, Новости дня

Сразу десять уголовных дел по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" возбуждено в Калининградской области, где группа злоумышленников попыталась наладить сбыт поддельных пятитысячных купюр.

 

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "ранее судимые жители города Черняховска организовали поставку в регион фальшивых денежных купюр, заказав их через интернет-магазин в теневом сегменте Сети".

Подозреваемые получили фальшивки в посылке через транспортную компанию, и даже успели пустить их в ход – полицейские изъяли более десятка купюр, которыми распространители поддельных банкнот успели расплатиться за различные товары.

В конечном итоге правоохранители вышли на след банды и задержали фигурантов, в настоящее время они находится под подпиской о невыезде.



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