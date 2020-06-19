 

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

19.06.2020, 9:27, Новости дня

Сбербанк ввел для своих клиентов новую комиссию при переводе средств через банкомат — 1% от суммы, но не более 1000 рублей.

На новые сборы обратили внимание клиенты банка и журналисты. В Сбербанке РИА Новости подтвердили, что новые правила действуют уже со 2 июня.

После принятия закона об отмене "банковского роуминга", запретившего взимать комиссии при переводе денежных средств между регионами внутри одной кредитной организации, в Сбербанке все переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка стали бесплатными не зависимо от региона (для сумм свыше 50 тысяч установлена комиссия).

Теперь же возможность перевода средств без комиссии осталась только при использовании приложения "Сбербанк-онлайн" и sms-банка.

В Сбербанке отметили, что подавляющее большинство клиентов и так используют онлайн возможности для перевода средств, а в банкоматах проходит только около 1% всех операций.



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