 

За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 161 медика – Степанов

19.06.2020, 10:25, Новости дня

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 64 детей и 161 медработника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего за весь период пандемии заболели 2570 детей и 5877 медработников, отметил он.

За сутки было госпитализировано 182 человека.

Больше всего заболевших было выявлено во Львовской (141) и Ровенской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

За указанный период было проведено 19 365 тестрирований, из них 11 465 методом полимеразной цепной реакции и 7900 ИФА-тестов.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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