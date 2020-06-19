Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в определенных регионах – Степанов

19.06.2020, 10:25, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль в отношении тех или иных заведений в вопросе соблюдения условий карантина. Речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски и не пользуются средствами защиты. Речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, в которых люди без масок”, – отметил министр.

Минздрав будет инициировать заседания региональных комиссий, которые должны будут принять соответствующие решения.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.