 

В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо

19.06.2020, 10:23, Разное

В 2011 году в Антарктиде был обнаружен необычный предмет, внешним видом напоминающий спущенный футбольный мяч. Только спустя девять лет специалисты смогли с уверенностью сказать, что это такое.

Case cracked: Mysterious Antarctica fossil is a massive prehistoric egg of an extinct sea snake or lizard https://t.co/EMNHhXhi3J pic.twitter.com/s0egUXkNtc

— CitizenWonk (@CitizenWonk) June 18, 2020

Ученые выяснили, что тогда им удалось обнаружить яйцо мозазавра, передает телеканал “360”. Это морское пресмыкающееся пугающего вида, которое достигало колоссальных размеров. В длину этот подводный ящер достигал более 17 метров. Само яйцо мозазавр отложил порядка 66 миллионов лет назад.

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Публикация от paleontologyworld.com (@paleontologyworld_com) 15 Июн 2020 в 11:51 PDT



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