 

В РФ подтвердили 7972 новых случаев коронавируса

19.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7972 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 569 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1136, Подмосковье – 646, Ханты-Мансийском АО – 259.

Всего в стране выявлен 569 тыс. 63 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 324 тыс. 406 человек, из них 10 тыс. 443 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончались 7841 человек.

Накануне, 18 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7790. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 182.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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