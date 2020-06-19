 

Что произошло за ночь 19 июня

19.06.2020, 10:15, Разное

Коротко.

  • Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший иск к Путину из-за своей отставки. Причиной смерти врачи назвали прогрессирующую сердечно-сосудистую недостаточность.

  • В Минске прошел «Пикет солидарности» с задержанными в ходе предвыборной кампании. По оценкам СМИ, в мероприятии приняли участие до 670 человек. Участники акции, которая длилась почти 7 часов, оставляли подписи в поддержку альтернативных кандидатов в президенты Беларуси.

  • Число жертв коронавируса в Москве превысило 3,5 тысячи. За сутки в столице скончались 48 пациентов с COVID-19, общее число умерших в городе составило 3531.

  • На параде Победы в Москве впервые покажут новейший «Панцирь» с ракетами для уничтожения дронов. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс участвовал в репетиции парада.

  • В США скончался сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Сергею Хрущеву было 84 года, точная причина его смерти пока не называется.

    • Источник: Новая газета



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