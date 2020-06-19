 

Time – экс-генсек ООН уверен — благодаря саммитам с Трампом Ким Чен Ын де-факто добился для КНДР ядерного статуса

19.06.2020, 10:05, Новости дня

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун посетовал на отсутствие американского лидерства в мире после прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Time. Он также отметил, что благодаря трём саммитам между американским президентом и лидером КНДР Ким Чен Ыном последний, похоже, де-факто добился для своей страны ядерного статуса.


Reuters

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что по итогам трёх саммитов один на один между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидеров Ким Чен Ыном последний «похоже, де-факто смог добиться статуса ядерного государства», пишет Time.

Эти слова, как отмечает издание, прозвучали на фоне обострения напряжённости между КНДР и Южной Кореей, поскольку Пхеньян взорвал здание межкорейского офиса связи, который располагался на границе и был создан для упрощения контактов между двумя странами.

Экс-генсек ООН выразил серьёзную обеспокоенность в связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР, а также с тем, что США изменили свою позицию по приемлемому поведению Пхеньяна.

«Президент Трамп заявлял: ничего, что Северная Корея испытывает ракеты малой дальности, поскольку она не может достать до американского континента. Речь идёт не только о защите и безопасности американского континента. Речь идёт о защите, безопасности всего человечества и об угрозе для него», — подчеркнул Пан Ги Мун.

Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды: один раз в Сингапуре в июне 2018 года, потом во вьетнамском Ханое в феврале 2019 года, и, наконец, в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей в июне 2019 года.

Нынешний глава Белого дома стал первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. Между тем комментаторы отмечают, что с тех пор в деле ядерного разоружения Северной Кореи не было достигнуто никакого прогресса.

«Президент Трамп смог внести хороший вклад, но в этот раз, к сожалению, три саммита, проведённых один на один, возможно, сыграли на эго Трампа и его склонности к зрелищности, а Ким Чен Ын, похоже, де-факто добился статуса ядерного государства», — заявил Пан Ги Мун.

Экс-генсек ООН также посетовал на «отсутствие американского лидерства после начала правления администрации Дональда Трампа».  По его словам, США перестали помогать в решении глобальных проблем «в то самое время, когда американское лидерство крайне необходимо».



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