ФСБ задержала украинца при попытке тайно попасть в Крым

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19.06.2020, 9:53, Новости дня

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье», – приводит РИА «Новости». сообщение ведомства.

Мужчина, обойдя посты украинских пограничников, которые его не обнаружили, переправился через залив Сиваш и вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом. 

«При нем обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья», – подчеркнули в ведомстве.

Украинец задержан на двое суток с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее в Нестеровском районе Калининградской области пограничниками задержан 45-летний житель Литвы за незаконное пересечение государственной границы РФ с Польшей. 



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