Появились подробности о личности устроившего стрельбу в Москве мужчины

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19.06.2020, 9:53, Новости дня

Открывший огонь в квартире в Москве и покончивший с собой Севастьян Путинцев был безработным, также его отчислили из института, сообщили в правоохранительных органах.

«Ему 21 год, был отчислен из института, нигде не учился и не работал. Чем он занимался, выясняется», – рассказал источник ТАСС. 

Отмечается, что Путинцев получил разрешение на оружие в 18 лет, предоставив все необходимые справки и документы.

«Сейчас устанавливаются точные мотивы его преступления. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт с его девушкой Елизаветой, которую он в результате расстрелял в упор в лицо из карабина, а до этого – ее маму и ребенка», – сообщил источник. 

По его словам, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Источник добавил, что убийство не было случайным, поскольку молодой человек готовился к нему. 

В четверг днем мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина, устроивший стрельбу, получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством. Ранее он привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественном месте. 



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