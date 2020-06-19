 

В этом году новых смартфонов от Meizu больше не будет

19.06.2020, 9:53, Разное

Компания Meizu в этом году может больше не выпустить ни одного смартфона. Такая информация появилась на официальном аккаунте компании в китайской соцсети Weibo.
Согласно обнародованному отчету руководства Meizu, кроме уже представленных смартфонов серии 17, на 2020 год не запланирован выпуск ни одного подобного устройства. Причиной такого решения может стать достаточно привлекательная стоимость Meizu 17, выпуск новых девайсов мог бы только помешать реализации аппаратов популярной линейки.

Имеющиеся в продаже гаджеты указанного модельного ряда основаны на флагманском восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon с индексом 865. Ценники Meizu 17 и 17 Pro равны соответственно 520 и 610 долларам США. Обе модификации отличаются производительностью и высокими техническими характеристиками, дающими возможность успешно конкурировать на рынке смартфонов.

Классический Android в них работает на фирменной оболочке FlymeOS, кроме того, в устройствах также как и в прежних смартфонах китайской компании будет встроенная реклама. Однако, по заявлениям производителя, она станет менее навязчивой и не будет мешать пользоваться гаджетом.

Далее Meizu сосредоточится на выпуске девайсов для «умного дома», носимой электроники и аксессуаров наподобие беспроводных наушников и гарнитуры. Более подробные сведения будут обнародованы позже, в том числе, и в ходе Double Eleven, мероприятия, намеченного на осень текущего года.



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