Был ли роман с Карой Делевинь и изменяла ли Эмбер Херд Джонни Деппу: Илон Маск ответил на скандальные сообщения СМИ

19.06.2020, 9:42, Разное

Вчера во многих иностранных СМИ появились достаточно пикантные подробности отношений Илона Маска, Эмбер Херд и… Кары Делевинь. Заявление о том, что у знаменитостей был якобы секс втроем, первым опубликовало британское издание Daily Mail: в статье приводились детали тех встреч и комментарий консьержа здания, в котором находился пентхаус Джонни Деппа. Кару Делевинь теперь могут якобы вызвать на допрос в рамках судебного разбирательства Херд и Деппа и попросить дать характеристику актрисе. Ранее также сообщалось, что роман Херд и Маска начался еще во времена ее брака с Деппом. Изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее воздерживался от каких-либо комментариев, но после вчерашних новостей его терпение лопнуло. Он эксклюзивно рассказал PageSix, как все было на самом деле:

Кара и я – просто друзья, между нами никогда не было интимной связи. И она это также подтвердит. Также я хочу снова отметить, что с Эмбер мы начали встречаться через месяц после того, как она подала на развод. Не думаю, что в принципе виделся с Эмбер во время их брака!

Эмбер Херд и Илон Маск

Также журналист издания попросил Маска прокомментировать судебные разбирательства между Деппом и Херд, которые длятся уже не один год и даже грозят тюремным сроком актрисе:

По поводу этого дела, я бы посоветовал всем его участникам уже зарыть топор войны и двигаться дальше. Жизнь слишком коротка, чтобы наполнять ее таким количеством негатива. Когда все закончится, никто из них не скажет, что хотел бы продолжения этого разбирательства.

Джонни Депп и Эмбер ХердКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп уже давно развелись, а встречаться в суде чуть ли не ежемесячно им приходится уже по делу о клевете, инициированном Деппом в марте прошлого года. Предмет споров в том числе – фотографии Херд с синяками на лице. Актер уверен, что снимки сфабрикованы. Если его адвокаты это докажут, то Эмбер грозит тюремный срок. Первый же конфликт между актерами начался вскоре после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов.

Судебное разбирательство в самом разгаре, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно было поставить точку в отношениях этой пары, но так и не смогло. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.