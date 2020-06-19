Сенатор предлагает объявить День освобождения рабов федеральным праздником

19.06.2020, 9:42, Новости дня

Сенатор-республиканец из Техаса Джон Корнин собирается вынести на рассмотрение законопроект, объявляющий федеральным праздником день, когда на всей территории США закончилась эпоха рабства.

19 июня 1865 года армия Союза вошла в техасский город Галвестон, последний оплот конфедератов, с новостью о том, Гражданская война закончилась, а 250 000 жителей штата, находившиеся в рабстве, теперь свободны.

«Один из самых определяющих моментов в истории нашей нации настал, когда 1 января 1863 года президент Линкольн издал Прокламацию об эмансипации и наконец освободил всех рабов на территории Конфедерации. Но рабы в Техасе узнали эту новость лишь спустя два с половиной года, – заявил Корнин, выступая в Сенате.– Прошло два с половиной года, прежде чем рабы на Юге узнали, что они свободны. И это случилось в тот день, который сегодня мы называем Днем эмансипации (Juneteenth)».

Техас стал первым штатом, объявившим 19 июня официальным праздником: это произошло в 1980 году. Ранее на этой неделе официальным праздником штата этот день признали Нью-Йорк и Вирджиния. Это значит, что работающие в штате люди получат оплачиваемый выходной или сверхурочные.

День эмансипации также отмечается в 43 штатах и округе Колумбия, но не как официальный праздник штата.

Ряд корпораций, в том числе Google, Twitter и НФЛ, объявили, что планируют отмечать этот день как праздничный.

В этом году исполняется 155 лет с тех пор, как Техас, последний конфедеративный штат, официально отменил рабство в 1865 году.

Корнин анонсировал свой план на фоне повышения внимания к движению за гражданские права в связи с волной массовых протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«В течение последних недель американцы всех рас, происхождений и возрастов присоединились к борьбе против неравенства и несправедливости, которые продолжают существовать в нашем обществе, – сказал Корнин. – По мере того, как растет список мужчин и женщин, убитых при задержании полицией, призывы к действию звучат все громче и громче, как и должно быть».

Двое демократов, претендующих на пост Корнина в Сенате, опубликовали заявления с критикой в его адрес, сообщает газета Texas Tribune.

«Существует много отличий между мной и Джоном Корнином, – отметил член Сената штата от Далласа Ройс Вест. – Одно из них заключается в том, что я знаю о существовании системного расизма и о том, что он наносит непропорциональный ущерб афроамериканцам и латиноамериканцам».