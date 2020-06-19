 

Опрос: большинство американцев недовольны ситуацией в стране

19.06.2020, 9:42, Новости дня

Большинство американцев недовольны ситуацией в стране и считают, что президент Дональд Трамп усугубляет напряженность в момент национального кризиса, свидетельствует новый опрос, проведенный агентством Associated Press и исследовательским NORC Center for Public Affairs Research.

Большинство американцев, в том числе 63 процента республиканцев, считают, что страна идет неверным курсом. Около двух третей респондентов, в том числе 37 процентов республиканцев, убеждены, что Трамп усугубляет раскол в обществе.

Лишь 24 процента респондентов считают, что страна двигается в правильном направлении. Месяц назад так думали 33 процента американцев, а в марте – 42 процента. Как раз тогда страну охватила пандемия коронавируса, унесшая около 120 000 жизней и нарушившая привычную жизнь в США.

Сейчас реакцию Трампа на пандемию одобряют 37 процентов американцев, а в марте такого мнения придерживались 44 процента.

Общий рейтинг президента сейчас составляет 39 процентов. В феврале и марте он держался на уровне 43 процентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Военные поздравили ветеранов ВОВ персональными концертами

22.05 / В Японии на испытаниях заметили новый Subaru Levorg

19.04 / Сотрудник Уханьской лаборатории об искусственном происхождении коронавируса: Для этого требуется экстраординарный интеллект и объем работы

14.05 / Китайское агентство Синьхуа заявило протест США

20.05 / США начали опасаться китайской слежки в Африке

09.05 / Небольшим магазинам одежды и обуви решили разрешить открытие на первом этапе снятия ограничений

22.04 / Банализация зла: Сталин сегодня опаснее Ленина

19.04 / Эксперт разъяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

17.05 / Интервью Гордона с Поклонской. Подборка фотожаб

04.05 / Германия высказала свое отношение к «Северному потоку – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска