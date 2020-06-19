Опрос: большинство американцев недовольны ситуацией в стране

19.06.2020, 9:42, Новости дня

Большинство американцев недовольны ситуацией в стране и считают, что президент Дональд Трамп усугубляет напряженность в момент национального кризиса, свидетельствует новый опрос, проведенный агентством Associated Press и исследовательским NORC Center for Public Affairs Research.

Большинство американцев, в том числе 63 процента республиканцев, считают, что страна идет неверным курсом. Около двух третей респондентов, в том числе 37 процентов республиканцев, убеждены, что Трамп усугубляет раскол в обществе.

Лишь 24 процента респондентов считают, что страна двигается в правильном направлении. Месяц назад так думали 33 процента американцев, а в марте – 42 процента. Как раз тогда страну охватила пандемия коронавируса, унесшая около 120 000 жизней и нарушившая привычную жизнь в США.

Сейчас реакцию Трампа на пандемию одобряют 37 процентов американцев, а в марте такого мнения придерживались 44 процента.

Общий рейтинг президента сейчас составляет 39 процентов. В феврале и марте он держался на уровне 43 процентов.