Мнение: “Трест который лопнул”

19.06.2020, 9:30, Разное

Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/5959027.html.

Официальные мотивировки ареста кандидата в президенты Бабарико с сюжета на белорусском ТВ, который крутили вчера вечером, чтобы обосновать населению, "а что вообще происходит".

В ряде моментов напомнило "разоблачительные" фильмы НТВ, но тем не менее.

Кстати, обратите внимание, в ролике упоминают какие угодно страны, но Россию практически не упоминают, хотя казалось бы…(часть оппозиции в Белоруссии называет Баборико "пророссийским кандидатом").

При этом упирается на то, что Белоруссия сотрудничала в этом вопросе с Латвией и США (умилил тот елей, когда диктор рассказывает про США), а послам европейских стран даже что-то объясняли.

В общем, с интересом бы посмотрел на серьезный юридический разбор выдвинутых обвинений, особенно в свете того, что коллеги Бабарико по банковско-офшорной деятельности на него уже дают на него показания (всех били и все сознавались (с))

Тезис о том, что эта история не связана с выборами конечно выглядит не убедительно. Скорее тут можно говорить о том, что грязное белье Бабарико, о котором было вкурсе КГБ Белоруссии, решили вытащить в удобный момент (тем более, что даже в ролике оговариваются, что органы уже давно следили за данным банком), чтобы пресечь малейшие поползновения, тем более, что если обвинения фактологически реальные, можно действительно на раз представить оппозицию Лукашенко как сборище офшорных мошенников и Лукашенко сможет позиционировать себя в стиле "вот видите, есть старый, понятный, несколько надоевший я" и "есть вот эти вот…".

Успешность этой схемы будет ясна по мере развития дела Бабарико.