После свадьбы Кейт Миддлтон получила подарок стоимостью 190 тысяч долларов

19.06.2020, 9:30, Разное

В СМИ появилась информация о том, что сразу после свадьбы с принцем Уильямом его новоиспеченная супруга Кейт Миддлтон получила дорогостоящий подарок. Принц Чарльз – отец жениха, преподнес снохе бриллиантовый набор, который оценивается в 190 тысяч долларов.

Согласно данным источника при королевском дворе, на герцогине этот презент можно увидеть только в особо торжественных случаях. Кроме этого, королева Елизавета II преподнесла в подарок своему внуку и его супруге поместье Анмер Холл.

По словам королевского эксперта Кати Николл, принц Уильям намерено избегал женитьбы на Кейтл Миддлтон. Прошло около десяти лет с момента их встречи, прежде чем он повел возлюбленную к алтарю. Наследник престола Великобритании вместе со своей избранницей еще со студенческих времен. Однако, как отметила Кати Николл, принц Уильям не хотел повторять ошибок своих родителей и избегал давления со стороны семьи. Дело в том, что его отца заставили взять в жены Диану Спенсер, так как она была подходящей кандидатурой на роль его супруги. Поэтому внук королевы не спешил обзаводиться семьей и говорил, что задумается об этом после 28 лет.