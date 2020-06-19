Трамп о расизме в США: “К сожалению, скорее всего, что-то есть”

19.06.2020, 9:24, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете Wall Street Journal, сообщает Радио Свобода. Американский лидер высказал свою точку зрения по нескольким актуальным вопросам, обсуждаемым в Соединенных Штатах.

Комментируя протесты, вызванные убийством во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, президент Трамп согласился с тем, что расизм, скорее всего, проявляет себя в американской системе. “Я бы хотел думать, что его не существует, но, к сожалению, скорее всего, что-то есть. Я также сказал бы, что сейчас его гораздо меньше, чем было в прошлом”. Президент считает, что с этим явлением нужно бороться путем укрепления экономики и предоставления равных шансов преуспеть всем. Он привел данные о более быстром, чем прогнозировалось, восстановлении занятости после приостановки экономической активности в стране, вызванной пандемией коронавируса и заявил, что в следующем году ожидает резкого подъема экономики.

Говоря о пандемии коронавируса в Соединенных Штатах, Трамп сказал, что она угасает, и высказал предположение о том, что распространение вируса за пределы Китая могло быть умышленным – чтобы нанести экономический удар по Соединенным Штатам, которые добились больших успехов в том числе и благодаря таможенным пошлинам на китайские товары, введенным президентом Трампом. Вероятнее, впрочем, сказал президент, что это результат некомпетентности или ошибки, “но мы этого не знаем”.

Президент Трамп скептически отозвался о масштабном тестировании населения на наличие коронавируса, поскольку рост числа заражений, выявленных в результате тестирования “выставляет нас в негативном свете”, подчеркнув вместе с тем, что его администрация создала эффективный механизм тестирования.

Значительная часть интервью была посвящена критике бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, чья книга “Комната, где это произошло” должна на днях появиться в продаже. Президент заявил о том, что многие факты, о которых пишет Болтон в книге, выдуманы автором.

Из-за несогласия с реакцией президента Дональда Трампа на массовые протесты, связанные с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда, в отставку подала помощник госсекретаря США по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор, сообщает Washington Post.

“Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и чернокожих американцев, резко противоречат моим основным ценностям и убеждениям. Я должна следовать велениям своей совести и уйти с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам”, – цитирует издание письмо Тейлор госсекретарю США Майку Помпео.

46-летний Джордж Флойд погиб во время задержания полицией Миннеаполиса 25 мая. В Сети было опубликовано видео задержания, на котором Флойд лежит на земле в наручниках, а полицейский в течение восьми минут прижимает его к земле, удерживая колено на его шее. Флойд неоднократно просит убрать колено и говорит, что ему нечем дышать, но полицейский игнорирует его просьбы.

После этого в Миннеаполисе начались многодневные акции протеста, которые переросли в беспорядки: демонстранты подожгли участок, где работали полицейские, задержавшие Флойда, разграбили десятки магазинов, вступали в стычки с полицией. Губернатор штата ввел в город Национальную гвардию, а президент Трамп пригрозил привлечь к разгону демонстраций военных, если местные власти не возьмут ситуацию под контроль.