 

Бабарико помещен в СИЗО КГБ Белоруссии

19.06.2020, 9:19, Новости дня

Кандидат на пост президента Белоруссии, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, заявили в штабе политика.

«Они оба сейчас находятся в СИЗО КГБ, и Виктор Дмитриевич, и его сын Эдуард», – сказал представитель штаба РИА «Новости».

В четверг в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

Всего по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.

При этом у Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка». 



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