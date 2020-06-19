 

“Честно, был пьян”: появилось видео с места смертельного ДТП в Стерлитамаке

19.06.2020, 9:17, Новости дня

"Честно, был пьян": появилось видео с места смертельной аварии Стерлитамаке, в которой погибла 15-летняя школьница. Пьяный лихач сбил ее накануне.

Напомним, ЧП произошло 18 июня около девяти часов вечера. Управляя "Ладой Калиной" 62-летний местный житель вылетел на тротуар и сбил двух девочек-подростков. От полученных травм восьмиклассница погибла на месте. Подругу погибшей, 13-летнюю ученицу шестого класса, госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 24".

Отметим, что в момент аварии они возвращались домой с игровой площадки, им оставалось пройти около трех минут. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 0,838 мг/л.

"Заехал по пути в бакалейку. Купил вина и отправился в сад. Был пьян, честно говорю. Сожалею о произошедшем",  – рассказал задержанный инспекторам ГИБДД.

По данному факту начато расследование, уточнили в пресс-службе ГИБДД РБ. Ранее также сообщалось, что в Иглино пьяный таксист сбил 6 детей, идущих по обочине. 15-летняя девочка скончалась на месте.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Коронавирус в Италии. За сутки умерло 165 человек, заболело меньше 1 тыс.

22.04 / 24 апреля Рада проведет два внеочередных заседания

19.05 / Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко и Байдена

10.05 / Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

06.05 / Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

02.06 / Китай хочет превратить Хайнань в новый центр свободной торговли

25.04 / Лукашенко назвал сроки появления новой конституции Белоруссии

18.06 / Псковский губернатор оценил эффективность поправок в Конституцию в сфере здравоохранения

16.06 / При взрыве на полигоне под Новосибирском пострадали четверо военных

07.05 / Из-за рубежа на родину за месяц вернулись около 15 тыс. россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска