 

Из Пекина – в Мытищи. Хоккейный “Куньлунь” может сменить место дислокации

19.06.2020, 9:17, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге продолжается закрытое обсуждение ситуации с участником турнира из Китая. Клуб "Куньлунь Рэд Стар" может перебраться в Россию из-за того, что международные границы нашей страны с Поднебесно закрыты из-за пандемии коронавируса.

Инсайдеры сообщают, что команда из Пекина может перебраться в Подмосковье, в частности, рассматривается вариант, при котором "Куньлунь" будет играть на арене города Мытищи. "Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше", – сообщил, в частности, репортер издания "Спорт-экспресс" Алексей Шевченко.



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