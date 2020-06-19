Поклонники оценили новый образ больной раком Александры Яковлевой

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19.06.2020, 9:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Александра Яковлева, которая уже несколько лет сражается с онкологическим заболеванием, рассказала, что стала почетным гражданином города Калининграда. Звезда фильма «Экипаж» показала фото с вручения награды, а поклонники оценили ее новый образ.
Несмотря на то, что у Александры Яковлевой диагностировали рак груди, она старается вести активный образ жизни. Калининграду 62-летняя актриса отдала несколько лет своей работы, пребывая на посту заместителя мэра города. Награду ей вручили в администрации, а знаменитость призналась, что почувствовала себя очень счастливой.

Онкологи у Александры Яковлевой обнаружили опухоль в 2017 году. Прогнозы врачей были довольно неутешительны, поэтому актриса изначально впала в депрессию. Она даже перестала ходить и передвигалась только с помощью инвалидной коляски. Однако звезда ленты «Чародеи» в какой-то момент решила бороться и не сдаваться. Один из врачей сказал, что у нее достаточно сильный организм. По словам знаменитости, это заслуга ее бабушки, которая с детства закаляла ей иммунитет с помощью здорового питания.

После семи курсов химиотерапии Александра Яковлева попрощалась с инвалидной коляской. На данный момент звезда отвлекает себя с помощью творчества. Например, год назад она играла в постановке Татьяны Москвиной, а зал приветствовал стоя любимую актрису.

Поклонники оценили новый образ Александры Яковлевой, в котором она предстала на вручении награды. Некоторые фолловеры написали, что она «как девочка», а также отметили, что знаменитость «невозможно хороша» и «красива».



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