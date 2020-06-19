 

Для школьников ввели дополнительные скидки на железнодорожные билеты

19.06.2020, 9:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости», – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов.



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