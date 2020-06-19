 

Поведение украинцев во время карантина назвали «анархией»

19.06.2020, 9:16, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сравнил поведение украинцев во время карантина с «анархией», особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

По его словам, сейчас главное – прекратить рост заболеваемости коронавирусной инфекции, поэтому нужно придерживаться рекомендаций Минздрава, передает телеканал «1+1».

«Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь», – сказал Степанов.

Степанов добавил, что украинцы должны обратить внимание на то, что заболеваемость коронавируса растет в стране, увеличивается количество госпитализированных и количество умерших.

Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно предпринимать в пределах адаптивного карантина.

Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса. При этом Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке коронавируса. 

Напомним, Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / За сутки в украинской армии выявили 20 больных коронавирусной инфекцией

29.04 / В Сеть утекли данные получавших микрокредиты россиян

30.04 / Мишустин ограничил личное общение за несколько недель до выявления COVID-19

10.06 / Судимый актер Долинский пожалел Ефремова и сказал, что ждет актера в тюрьме

21.05 / COVID-19: как материально поддерживают врачей и население в Подмосковье

04.06 / Рекламировавшийся Трампом препарат не помогает в борьбе с коронавирусом

17.06 / Нефть подешевела на данных о запасах в США

29.05 / Появилось видео перехвата американских B-1B истребителями ВКС

29.05 / Четверть компаний Великобритании планируют сокращение рабочих мест

05.06 / Минздрав Украины обнародовал правила работы ресторанов. Сидеть за столами разрешат без масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска