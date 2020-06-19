В США скончался сын Никиты Хрущева

19.06.2020, 9:15, Новости дня

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался 18 июня в США на 85 году жизни, сообщила РБК правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Она рассказала, что Хрущев умер в городе Кранстон (штат Род-Айленд).

Причину смерти она не уточнила.

Друг семьи Хрущева Марк Гаррисон сказал РЕН ТВ, что Хрущев скончался при трагических обстоятельствах, но отказался сообщить подробности.

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