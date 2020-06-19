В Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это новый суточный рекорд

19.06.2020, 9:15, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 19 июня.

Это абсолютный рекорд. С начала вспышки коронавируса впервые зафиксировано более 900 новых случаев за день. До этого рекордный суточный прирост был установлен 17 июня – 829.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984.

От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровело 16 033 больных (+586 за сутки), 17 966 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9767 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 343 больных.

В Украине методом полимеразной цепной реакции провели 542 247 тестирований на коронавирус, еще 115 494 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1596;

Волынская область – 1673;

Днепропетровская область – 1021;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 1201;

Закарпатская область – 1960;

Запорожская область – 547;

Ивано-Франковская область – 1940;

Киев – 4176;

Киевская область – 2142;

Кировоградская область – 604;

Луганская область – 71;

Львовская область – 3540;

Николаевская область – 338;

Одесская область – 1200;

Полтавская область – 289;

Ровенская область – 2693;

Сумская область – 246;

Тернопольская область – 1605;

Харьковская область – 1744;

Херсонская область – 185;

Хмельницкая область – 608;

Черкасская область – 585;

Черновицкая область – 4211;

Черниговская область – 459.

Підтверджено 34 984 випадки COVID-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 18. juuni 2020

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что резкий рост числа новых случаев коронавируса в стране связан со смягчением карантина (ограничения ослабляют с 11 мая). По его словам, профилактические меры граждане часто не соблюдают.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,48 млн, из них более 4,15 млн вылечились, а 453,9 тыс. умерли.