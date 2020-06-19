Приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в продаже в Европе

19.06.2020, 9:09, Разное

В продаже в магазинах Европы вскоре может появиться очередная новинка от компании Xiaomi. Mi TV Stick, ультракомпактная телевизионная приставка, уже прошла сертификацию в соответствующих ведомствах.

Ранее новинка была отмечена в аналогичном Бюро стандартизации в Индии. Само устройство было представлено около месяца назад в анонсе грядущих новинок китайского IT-гиганта. Тогда же оно появилось на одном из крупных онлайн-магазинов в Китае.

Основой для девайса послужил Amlogic S905 Y2, работает Xiaomi Mi TV Stick на чипе с 2 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, девайс оснащен 8-гигабайтным накопителем встроенной памяти для хранение разного рода файлов.

Управляется аппарат операционной системой Android TV версии 9 Pie, приставка подключается по разъему HDMI 2.0, кроме того, она поддерживает технологию 4K HDR. Также отличает теле-гаджет компактность и стильное оформление, которое сразу же после появления первых изображений приставки привлекло интерес поклонников видеоконтента.