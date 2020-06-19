Компания Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS, а iPhone в ApplePhone

19.06.2020, 9:09, Разное

Apple может в ближайшее время переименовать iOS обратно в iPhone OS. После поста аналитика Джона Проссера о возможных грядущих изменениях в маркетинге американской компании, многие заговорили о вероятности переименования и самого смартфона iPhone в ApplePhone.

Информация появилась на странице аналитика сферы технологий в соцсети Twitter. В лаконичной публикации Проссера содержится только название iPhone OS, однако большинство техноблогеров восприняли ее, как явный намек на ренейминг ОС для смартфонов, произведенных в Купертино. Следует отметить, что ранее корпорация Стива Джобса сменила название для операционной системы для планшетных устройств на iPadOS. ОС для смартфонов до 2010 года называлась iPhone OS, вполне возможно, руководство компании решило вспомнить былые времена.

Причиной тому может быть переход на собственные процессоры устройств MacBook и iMac в следующем, 2021 году. Из-за этого может понадобиться переход девайсов на новые платформы. Поскольку «умные телефоны», планшеты и настольные компьютеры принадлежат к различным категориям устройств, вполне логичным было бы разграничение их операционных систем. В дополнение к намеку Проссера появилась информация от сотрудника XDA Developers Макса Вайнбаха. С его слов, у него есть даже официальное письмо о переименовании платформы для смартфонов «яблочной» компании.

Более того, вполне вероятно, что ренейму подвергнется и сам телефон, который в будущем будет называться не iPhone, а Apple Phone. При этом большинство аналитиков считают последнее маловероятным в силу узнаваемости существующего названия смартфона на данный момент. Любое переименование устройства может привести к значительным потерям. Всю информацию о грядущем ребрендинге можно будет узнать во время онлайн-конференции WWDC 2020, намеченной на 22 июня.