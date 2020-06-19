Абэ отказался от поездки на парад Победы в Москве
19.06.2020, 9:08, Новости дня
Глава японского правительства Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, сообщил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.
«С учетом ситуации с коронавирусом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии», – сказал он, передает ТАСС.
Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.
В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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