Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

19.06.2020, 8:48, Новости дня

Таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде, оказалось яйцом, отложенным миллионы лет назад гигантской морской рептилией.

Выводы международной группы ученых опубликованы в журнале Nature, передает РИА «Новости».

С помощью микроскопов специалисты обнаружили несколько слоев мембраны, что и подтвердило догадку о яйцах с мягкой скорлупой. Специалисты также выяснили, что возраст ископаемого составляет около 66 млн лет.

Отмечается, что для идентификации ученым пришлось сопоставить пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц, а затем изучить каталог вымерших существ, которые подходили по размеру.

После этого ученые пришли к выводу, что яйцо было отложено древней морской рептилией мозазавром.

Ранее считалось, что мозазавры не откладывают яйца. Данный образец ставит под сомнение этот господствующий в науке тезис. Эта находка является первым ископаемым яйцом, найденным в Антарктиде.

Ранее палеонтологи из США нашли в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра, который по размеру был не больше колибри. Ученые предполагают, что это череп взрослой особи.