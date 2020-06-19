Индия может закупить у РФ более 20 истребителей МиГ-29

19.06.2020, 8:48, Новости дня

Военно-воздушные силы Индии намерены закупить у РФ 21 сверхзвуковой истребитель МиГ-29, пишет газета The Economic Times со ссылкой на военные источники.

«Индийские ВВС намерены закупить 21 российский легкий истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных, для замены истребителей МиГ-21, которые будут полностью сняты с вооружения в течение ближайших пяти лет. Приобретение МиГ-29 необходимо для усиления боевых возможностей военной авиации страны», – сообщил изданию источник, передает ТАСС.

Правительство Индии готово рассмотреть это предложение ВВС. Поставки МиГ-29 могут начаться спустя два года после подписания соглашения с Россией, уточнили источники.

Кроме того, индийские ВВС также планируют разместить заказ на производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ на предприятиях компании Hindustan Aeronautics Ltd, завод которой в городе Насик производит самолеты этого типа по российской лицензии. Новый заказ позволит компании продолжить выпуск линейки Су-30МКИ после завершения в 2021 году заказа на постройку 272 истребителя этого типа для ВВС Индии.

В феврале сообщалось, что РФ готова вместе с Индией создать истребитель пятого поколения, позитивным сигналом к активизации этой работы может стать контракт с Минобороны РФ на закупку Су-57. При этом отмечалось, что российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит многих конкурентов «по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам».