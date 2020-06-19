Клад времен Второй мировой войны нашли в руинах замка в Польше

19.06.2020, 8:30, Новости дня

В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, сообщают местные СМИ.

Находку в Королевском замке сделали в ходе раскопок представители Историко-исследовательской ассоциации. В сундуке были обнаружены серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда – всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал miastons.pl.

Предполагается, что серебро принадлежало местным евреям, которых немцы в 1942 году согнали в гетто, впоследствии ликвидированное, пишет издание First News.

Город Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Он располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом.

Замок имел две угловые башни, одну центральную башню, многоэтажное жилое здание и, предположительно, ров, отделявший его от самого города. В течение 300 лет замок был резиденцией польских королей.

Во время Второй мировой войны Королевский замок служил казармой для немецких солдат и складом боеприпасов, в 1945 году его взорвали польские партизаны.

В 2015 году на кладбище в городе Новы-Сонч состоялась церемония перезахоронения около 30 солдат Красной армии, останки которых были эксгумированы в Малопольском воеводстве.