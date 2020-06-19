Помпео счел книгу Болтона лживой

19.06.2020, 8:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео назвал бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме – лживой.

Помпео заявил, что «не читал книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет целый ряд лживых утверждений, полностью натянутой полуправды и прямые измышления», передает РИА «Новости».

«И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», – добавио он.

Помпео также заявил, обращаясь к американским «друзьям по всему миру»», что «Америка президента Трампа – это сила добра».

Напомним, Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, которая выйдет 23 июня.

Публикация книги ранее откладывалась, так как Белый дом считает, что экс-советник собирается опубликовать секретные сведения. Минюст США требует от Болтона согласовать содержание книги с администрацией.

В частности, бывший советник американского лидера описал недовольство Трампа антироссийскими санкциями, а также собрался рассказать, шантажировал ли глава Белого дома президента Украины Владимира Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Трамп отправил в отставку Болтона, которого называли самым антироссийским членом его команды.