 

Украина провела первые боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

19.06.2020, 8:08, Новости дня

Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега.

Соответствующее видео опубликовало в YouTube издание Defense Express.

Как заявляли ранее разработчики «Нептуна», следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты, передает РИА «Новости».

В мае в Госдуме объяснили испытания украинских ракет желанием запугать крымчан.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.



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