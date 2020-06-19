Нефть подорожала на надеждах на восстановление спроса

19.06.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут после того, как прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,87% – до 41,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,98% – до 39,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн – до конца апреля 2022 года.