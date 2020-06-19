 

Нефть подорожала на надеждах на восстановление спроса

19.06.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут после того, как прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,87% – до 41,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,98% – до 39,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн – до конца апреля 2022 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Адвокат не исключил обмена Уилана на Бута или Ярошенко

15.06 / Турецкие компании накопили долгов Газпрому на 2 млрд долларов

07.06 / Мнения: Бунты преследовали Америку еще до основания США

03.06 / Пригожин сказал, как поступил бы с материальной помощью от государства

24.04 / Французский экономист – для безответственных южан проблема всегда в ЕС, а не в собственных ошибках

10.05 / В Британии решили начать ослаблять карантин

15.05 / Ведущая «Орла и решки» раскрыла результаты теста на коронавирус

18.06 / Вучич заявил о необходимости одобрения РФ для любого решения по Косово

24.04 / Генпрокуратура потребовала заблокировать видео с фейком о выплате компенсаций НДС

03.06 / Суд оправдал двух полицейских из Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска